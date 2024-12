Ilnapolista.it - Il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Casadei (Sky Sport)

Secondo quanto riporta Di Marzio, citando Sky, ilhaunaalper. Questa mattina il Corriere delloscriveva di un possibile interessamento del Napoli per il gioiellino italiano.delalScrive Di Marzio su X:“al #per, Sky“.#al #per #@Sky— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 31, 2024Sul sito dell’esperto di calciomercato si legge:“Ilsi muove sul mercato in vista dell’apertura a gennaio: presentata laalper. I granat devono rinforzare alcuni reparti e uno di questi è il centrocampo. Tra i nomi valutati dal club, c’è anche quello di Cesaredel, per il quale è stata fatta una