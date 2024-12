Ilfattoquotidiano.it - Il gas supera la soglia dei 50 euro al megawattora. Da domani stop ai flussi russi attraverso l’Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A poche ora dalla fine dell’anno il gas segna il record del 2024 sul mercato di Amsterdam,ndo i 50al megawatt/ora e toccando il valore più elevato dall’ottobre 2023. A spingere le quotazioni sono le temperature in ribasso e le previsioni di un’ondata di freddo in arrivo. Questo mentre dal primo gennaio non sarà più in vigore l’accordo tra Mosca e Kiev per il passaggio di gas russo dal, senza che al momento si vedano spiragli per un rinnovo. Il primo gennaio non è previsto alcun flusso di gas russo verso l’pa, mostrano i dati del gestore del gasdotto ucraino. I dati dell’operatore ucraino Ogtsu confermano che le consegnel’unico punto di ingresso per il gas russo in Ucraina scendono a zero a partire dal 1 gennaio 2025. Lodel flusso taglierà all’pa il 5% delle sue forniture, aggravando una crisi energetica mai del tuttota, visto che le quotazioni restano doppie rispetto alla media storica pre-invasione.