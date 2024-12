Il decimo discorso di fine anno di Mattarella | i punti dove vederlo e a che ora

Leggi su Open.online

Questa sera, alle 20.30, gli italiani e le italiane si sintonizzerper il tradizionaledidel Presidente della Repubblica, Sergio. A differenza di quanto accaduto il 17 dicembre, nel corso delal Quirinale diretto ai rappresentanti delle istituzioni, il presidente non intende tenere unstrettamente politico.si rivolgerà direttamente ai cittadini, probabilmente in piedi, con alle spalle il tricolore italiano, la bandiera dell’Unione Europea e l’albero di Natale. Il, che non supererà i 15 minuti, sarà ilCapodcelebrato dall’attuale capo dello Stato.vedere ilIl messaggio sarà trasmesso a reti unificate sui principali canali televisivi – Rai, La7, Canale 5 di Mediaset, Tv2000 – e in streaming sul canale YouTube della Presidenza della Repubblica, sui social ufficiali del Quirinale e sarà possibileanche su Open.