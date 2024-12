Ilrestodelcarlino.it - Il conto alla rovescia. Musica, teatro e sapori. Città e circondario brindano al nuovo anno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina. Capodalle latitudini circondariali fa rima cone ilper dare il benvenuto al 2025 inizia già dal pomeriggio. Imola si fa in tre tra, piazza Matteotti e ‘Natale zero pare’. Allo Stignani, infatti, protagonista la danza con un classico del balletto: ‘Il lago dei cigni’ portato in scena dal corpo di ballo delNazionale dell’Opera Rumena di Iasi in una doppia recita alle ore 17 e alle 21.30. Al termine del secondo spettacolo, brindisi per tutti per festeggiare l’arrivo dell’. Programma ricchissimo dalle parti del mercato ortofrutticolo di viale Rivalta con quel ‘Natale zero pare’ che macina consensi. Partenza alle 19.30 con un cenone street food trae allegria. Spazio, poi,: dalle 21.