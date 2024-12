Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria furiosa contro Helena: “Ti apro in due, ti spacco la faccia!”. E la regia censura

Nelle ore successive alla diretta deldi ieri sera (clicca QUI per leggere il resoconto della puntata), gli scontri tra concorrenti si sono sprecati.Prestes, dopo l’accesissima discussione con Shaila Gatta, è stata protagonista anche di un duroconGalassi.Tutto parte, come di consueto, dalle nomination.ieri ha fatto il nome della Galassi argomentando la propria scelta in questo modo:Non mi piacciono i suoi atteggiamenti da tanto tempo. Non vedevo l’ora di nominarti. Non mi è piaciuto come hai risposto a Beatrice Luzzi, quando hai parlato con tuo figlio delle tue cose personali, come ti sei comportata con Maria Monsè (.).non ha accettato affatto che la Prestes abbia tirato in ballo uno dei suoi figli. Nonostante abbia in un primo momento evitato il confronto, perché già provata dall’abbandono della sua metà nel gioco Pamela Petrarolo, subito dopo la puntata è tornata sull’argomento.