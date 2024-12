Ilrestodelcarlino.it - Fioravanti tra bilanci e obiettivi: "Avanti con il programma green. Ponte sul Tronto maxi cantiere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’anno sta per finire, e a tirare le somme c’è anche il primo cittadino ascolano. "Si chiude un 2024 importante – commenta Marco–, che da un lato ha segnato la conferma di questa Amministrazione alla guida dell’Arengo e dall’altro ha dato, a tutti noi, il giusto slancio per affrontare il 2025, che sarà denso di sfide e nuovi progetti". Il sindaco si guarda indietro: "Tanto abbiamo fatto e ancora di più vogliamo fare. Il 2024 è stato un anno molto importante per tutti i temi ‘’ che da sempre ci stanno a cuore: abbiamo lavorato sulla mobilità sostenibile, con l’istituzione delle zone 30 e la creazione di nuovi spazi ciclabili nel tessuto urbano, abbiamo ottenuto la Bandiera gialla Fiab e stiamo proseguendo nella grande opera di bonifica dell’area ex Carbon". E poi il punto sui lavori pubblici: "Ilsulè certamente l’intervento più imponente che abbiamo in agenda, a cui si affiancano i tantissimi cantieri legati al Pinqua.