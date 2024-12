Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake è in arrivo su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nel 2025?

potrebbe arrivare su nuove piattaforme comeXS e2 nel corso del, visto che Square Enix ha confermato il desiderio di rendere la trilogiaaccessibile ad un pubblico più ampio.Difatti Square Enix, attraverso il director Naoki Hamaguchi, ha dichiarato nel corso di una nuova intervista con 4Gamer l’intenzione di portare la serie su nuove piattaforme, ampliandone di conseguenza la disponibilità. Questa notizia, emersa durante un’intervista sui propositi per il nuovo anno, lascia ben sperare di conseguenza per un debutto su consolee la chiacchierata2.Sempre in questa occasione Hamaguchi ha confermato che l’obiettivo in quel di Square-Enix è quello di creare une adeguato con l’attesa terza parte, sottolineando al contempo l’importanza di ampliare il pubblico della saga.