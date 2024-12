Lettera43.it - Elon Musk cambia nome su X: ora è Kekius Maximus

ha deciso dire, almeno per quanto riguarda l’account di X. A poche ore dal 2025, il patron della piattaforma social ha scelto di identificarsi come. Modificata anche l’immagine di profilo, dove ora campeggia il meme Pepe the Frog con indosso un’armatura e in mano un joystick per i videogame. Si tratta di un personaggio dei cartoni animati divenuto molto popolare nel 2005 dopo la sua apparizione in Boy’s Club. Spesso viene utilizzato per rappresentare qualcosa di umoristico o sarcastico.è invece ildi un token di criptovalute che si ispira ai meme e utilizzato in varie piattaforme blockchain, tra cui Ethereum e Solana. Al 31 dicembre ha registrato un’incredibile impennata del 657 per cento salendo a 0,1119 dollari. Poco prima, in un post su X,aveva spiegato: «raggiungerà presto il livello 80 in hardcore PoE», confermando così il suo interesse per il mercato delle crypto.