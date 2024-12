È morto un proiettile Grande Fratello Alfonso D’Apice racconta tutto e scoppia in lacrime | entra la madre

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quella di ieri sera delè stata una puntata intensa. Due eliminazioni (o meglio una doppia), visto che nel testa a testa finale tra Zeudi e le Monsè, queste ultime sono state eliminate, dovendo così abbandonare definitivamente il gioco. E il ritiro momentaneo di Pamela Petrarolo per motivi familiari. Ora, non sappiamo se la concorrente delle Non è la Rai tornerà in casa, ma sembra evidente che le cose non sono affatto semplici per lei adesso. Sembra infatti che la donna abbia dei grossi problemi familiari da risolvere, ma non sappiamo di più a riguardo.Un momento particolarmente toccante ha visto protagonista Lorenzo Spolverato, che ha condiviso con i coinquilini e il pubblico un capitolo doloroso della sua adolescenza. Hato di essere stato vittima di un gruppo che lo costringeva a compiere azioni contro la sua volontà, tra cui furti ed episodi di violenza.