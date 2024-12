Cecilia Sala dal carcere di Opera parla l’ingegnere iraniano Abedini | Arresto inconcepibile sono un accademico non un terrorista

Leggi su Open.online

Daldia Milano Mohammadnajafabani si dice stupito per il suodello scorso 16 dicembre, dopo essere transitato per l’aeroporto di Malpensa. Le autorità italiane hanno agito di concerto con quelle statunitense in ottemperanza alle accuse di associazione per delinquere, violazione delle leggi sull’esportazione e sostegno a una organizzazione terroristica nei confronti del 38enne ingegnere informaticocon permesso di soggiorno svizzero. Il giorno dopo la convalida indel fermo, a Teheran veniva prelevata dal suo albergo, la giornalista italiana di Chora Media che si trova da quasi due settimane in una cella in isolamento a Evin. Senza un’accusa formale, se non una generica violazione della legge islamica., la richiesta dei domiciliariLe due vicende, secondo gli osservatori,strettamente connesse.