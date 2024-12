Capodanno a Roma | modifiche alla mobilità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 dicembre 2024 – Per oggi 31 dicembre e domani 1° gennaio 2025, il trasporto pubblico asubirà in alcuni casi. Per l’ultimo dell’anno, il servizio di bus e tram in città termina alle ore 21 (orario delle ultime corse dai capolinea). Fanno eccezione 13 linee, che resteranno attive sino alle 2:30 di notte per facilitare gli spostamenti a cavallo del. Si tratta dei collegamenti H, 2bus (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905. La linea notturna N913 sarà attiva dalle 21 alle 2:30 di notte. Le linee della metropolitana saranno attive ininterrottamente dalle 5:30 del mattino del 31 dicembre alle 2:30 della notte del primo gennaio. Dalle 2:30 alle 8 saranno attive le linee bus notturne NMA, NMB, NMB1, NMC e NME lungo i percorsi delle linee metro e della Metre.