Oasport.it - Calendario vela 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Archiviato un 2024 caratterizzato dall’accoppiata Giochi Olimpici-America’s Cup, lasi appresta ad affrontare una stagione comunque ricca ditra classi olimpiche ed il circuito SailGP. Tra maggio e novembre verranno assegnati infatti ben dieci titoli mondiali e altrettanti europei nelle classi che hanno fatto parte deldell’ultima rassegna a cinque cerchi.Oltre ai vari grandicon in palio le medaglie, ci sarà spazio come ogni anno anche per regate classiche come il Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, la Semaine Olympique Française a Hyeres e la Kieler Woche a Kiel. Italia che verrà rappresentata inoltre per la prima volta nel SailGP da un team capitanato dal CEO James Spithill e con al timone del catamarano F50 il due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita.