Oasport.it - Calendario boxe 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Com’è noto, ildellaè sempre, perennemente in grande evoluzione. Lo è ancor più nel: dovranno ancora vedersi gli effetti dei vari accordi per i più importanti combattimenti per i titoli mondiali di grido. Intanto qualcosa di visibile c’è già.Si parte, per esempio, con un primo quarto dell’anno che il suo lo raccoglie, e che ha anche una coda italiana nell’Europeo dei gallo con Vincenzo Picardi impegnato. Dovrà però esserci anche spazio per figure quali Etinosa Oliha, Michael Magnesi e non solo. E poi tutto il discorso dilettantistico, con l’ormai insanabile frattura tra IBA e World Boxing che ha portato all’istituzione di due differenti Mondiali. E l’Italia è destinata a mandare suoi rappresentanti a Liverpool, dove a settembre si celebrerà la prima edizione in quota World Boxing.