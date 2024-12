Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai tappi di spumante e alle ‘stelline’, i bambini possono perdere la vista”: l’allarme dei medici per Capodanno

Tra pochi giorni, per i festeggiamenti di Natale e fine anno saliranno sul banco degli imputati l’uso improprio dei botti di, perché fattori di rischio di incidentipersone e accusati di mettere a repentaglio la salute degli animali. C’è un elemento in particolare su cui bisognerebbe prestare massima, coinvolge ie l’incolumità dei loro occhi, e non riguarda solo l’utilizzo dei fuochi d’artificio più appariscenti.I numeriIl rapporto annuale del 2023 sui fuochi d’artificio della U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) fornisce infatti dati allarmanti sugli infortuni legati ai fuochi d’artificio, compresi quelli che colpiscono gli occhi. Questi rappresentano la terza parte del corpo più colpita, con il 19% degli infortuni stimati. In circa un terzo dei casi a essere coinvolti sono isotto i 15 anni.