Angelina Jolie e Brad Pitt raggiungono l’accordo per il divorzio dopo otto anni Resta fuori la cantina francese Château Miraval

Leggi su Open.online

di battaglie legali che, data l’entità della popolarità dei protagonisti non potevano che diventare pubbliche fino ai minimi dettagli,hanno raggiunto un accordo per il. Parliamo di una delle coppie d’oro di Hollywood, la storia è durata circa un decennio, nel 2014 il matrimonio, ancor prima diventano genitori di sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, disegnando così i contorni di una favola milionaria americana in un ambiente in cui il gossip rende più che un’immagine di famiglia. Il tutto durato fino al 2016,una lite su un volo privato dalla Francia agli Stati Uniti in cuiavrebbe aggreditoe aggredito verbalmente i loro figli. Una lite emersa solo nel 2022, quando una fonte fornisce alla Cnn i documenti sulla vicenda timbrati dall’FBI.