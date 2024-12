.com - 20 curiosi modi di dire nel mondo

Nel variopinto arazzo del linguaggio umano, idisi distinguono come i fili più colorati e intriganti. Questi gioielli linguistici intrecciano saggezza culturale, umorismo e talvolta pura assurdità, creando un mosaico di espressioni che, tradotte letteralmente, dipingono immagini così vivide e bizzarre da far impalliqualsiasi capolavoro surrealista. Oggi, cari lettori di Vogue, vi portiamo in un viaggio fantasioso attraverso venti delle espressioni più affascinanti e stravaganti del nostro meravigliosamente strano.Avanzare scivolando su un panino di gamberetti – SveziaImmaginate di entrare nella vita come se scivolaste su un lussuoso tappeto rosso, ma fatto di. gamberetti? L’espressione svedese “att glida in på en räkmacka” descrive quelle anime fortunate che sembrano avere una vita facile senza sforzo apparente.