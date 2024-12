Usa da Biden altri 25 miliardi di aiuti militari all’Ucraina Musk attacca | Zelensky il più grande campione di furti

Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto didal valore di quasi 2,5di dollari. Si tratta con ogni probabilità dell’ultima tranche diper Kiev sotto la presidenza di Joe, che ha così potuto staccare un ultimo assegno per il governo di Volodymyrprima del 20 gennaio, giorno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. «Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall’aggressione russa», ha commentato il presidente uscente.Il sostegno Usa a KievNel corso della sua presidenza,ha sempre appoggiato con convinzione la resistenza ucraina contro le truppe del Cremlino, anche quando i Repubblicani hanno cercato di impedire l’invio diumanitari e armi a Kiev.