Raspadori, Ignoffo: "E' importante avere riserve della sua qualità"

Giovanni, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”. Ai microfoni di Radio Punto Zero ha parlato del calciomercato di Gennaio e di cosa avrebbe bisogno la squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.: “è un calciatore che ogni squadra vorrebbe”Così l’ex difensore azzurro: “è un calciatore che ogni squadra vorrebbe, perchè è un calciatore che si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa. E’sua. Danilo? E’ un calciatore forte e molto esperto e potrebbe aiutare il Napoli in questa seconda parte di campionato. Oltre al brasiliano comprerei anche un altro centrocampista e un altro attaccante, senza creare squilibri nello spogliatoio. Con il Venezia non sono mancate le occasioni per gli azzurri, anche se non sono arrivati tanti gol.