Scuolalink.it - Punteggio aggiuntivo, Concorso Docenti PNRR2: spetta a chi possiede abilitazione specifica [Chiarimenti]

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha aggiornato le FAQ relative alper la scuola secondaria di primo e secondo grado (DDG 3059 del 10 dicembre 2024), fornendo importantisulla valutazione del. L’argomento è stato al centro di interpretazioni discordanti, ora finalmente risolte.: un privilegio per chil’Secondo il chiarimento fornito dal MIM, ilindicato nei punti A.1.2 e A.1.3 della tabella di valutazioneesclusivamente ai candidati che accedono alcon un’come titolo di accesso. Ciò significa che i candidati che partecipano alcon requisiti alternativi, come il titolo di studio associato a tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni scolastici, non possono beneficiare di tale