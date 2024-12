Metropolitanmagazine.it - People Have the Power, l’eterno canto di libertà di Patti Smith

, la Sacerdotessa del Rock nata a Chicago il 30 dicembre 1946, spegne oggi settantotto candeline. La sua vita, sin dalla gioventù, è votata alla musica e all’attivismo, politico e sociale; due forze totalizzanti che, spesso, si sono intrecciate tra loro. La carriera della cantautrice è costellata di successi, da Because The Night, donatale da Bruce Springsteen, a Dancing Barefoot, scritta con Ivan Kral. Dagli anni del ritiro al trionfale ritorno sulle scene, la musicista statunitense ha saputo reinventarsi continuamente, senza perdere neanche un briciolo della sua identità artistica e personale. Sempre se stessa eppure mai ripetitiva, originale ed integra,sa sempre cosa comunicare e come farlo. Nei suoi brani c’è la sua storia e ci sono gli ideali che porta avanti da sempre, con fierezza e caparbietà.