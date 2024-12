Pianetamilan.it - Milan-Roma, Bennacer: “Era una partita speciale, ma…”

Leggi su Pianetamilan.it

Ismael, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine didella 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle sensazioni personali e sull'atmosfera nello spogliatoio: "Sono contento di essere tornato in campo. Era importante per me. Ho lavorato tantissimo. Non è semplice avere infortuni così. Laera un po'. Abbiamo gestito bene le emozioni, potevamo andare in vantaggio, ma prendere anche gol. Importante non aver perso. C'è da lavorare, dobbiamo guardare avanti, abbiamo un obiettivo importante in questi giorni". Che squadra ha trovato: "Non ci sono problemi, abbiamo giocatori nuovi e giovani. Dobbiamo spingere la squadra noi che siamo più esperti.