Milan, il nuovo retroscena su Tomori spiazza tutti

Quale sarà il futuro diin vista delle prossime settimane? Occhio alle novità sul fronte mercato, ma anche in vista dell’arrivo di Sergio Conceicao, il quale potrebbe stravolgere le gerarchie e i nuovi piani mercatopiace alla Juventus e potrebbe raggiungere Kalulu a Torino nella prossime settimane. Attenzione, però, al piano di mercato deldopo l’arrivo di Sergio Conceicao. Non è escluso che iltecnico portoghese, infatti, possa decidere di bloccare l’addio del centrale difensivo inglese e rilanciarlo nella seconda parte del campionato. Tuttavia, tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore., ilsu(LaPresse) TvPlay.itIl diretto interessato, come confermato nelle ultime settimane, vorrebbe cambiare aria per ritrovare una maglia da titolare e giocare con maggiore continuità e costanza.