Milan Condò | Fonseca sfiduciato e lasciato solo Esonero umiliante

Sulle pagine di Repubblica, il giornalista di Sky Sport Paoloha commentato l'di Paulodopo il pareggio di ieri sera trae Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala). Le voci sull'addio del portoghese stavano circolando anche durante la partite e l'ormai ex allenatore rossonero, uscito da San Siro, ha confermato di essere stato esonerato. Al suo posto, arriverà Sergio Conceicao, il quale esordirà sulla panchina del Diavolo il 3 gennaio contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Il commento disull'diè stato molto duro. Ecco le sue parole in merito: "Le modalità inutilmente umilianti dell'di Paulo, mandato a commentare la partita ignaro di un provvedimento che tutti quelli che gli stanno attorno già conoscono, completano la pessima prova che la dirigenza delha dato di se in questo lungo autunno di sfiducia palese nei confronti dell'allenatore".