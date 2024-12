Liberoquotidiano.it - Migranti: Gasparri, 'Cassazione boccia sinistre che boicottano politiche governo'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Lain materia di immigrazione dà ragione ale dà torto a quei magistrati che fanno un uso politico della giustizia. Dice, infatti, lache sono le autoritàche decidono quali sono i Paesi sicuri e non dei magistrati. Questa sacrosanta decisione dellagiudiziarie echele giustedel". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio."Rattrista che in questi giorni un importante quotidiano abbia ospitato l'editoriale di tale Patronaggio, un magistrato che in Sicilia ha fatto delle scelte più che opinabili in materia di immigrazione. Patronaggio è uno dei protagonisti di un'azione di contrasto delle giustedell'immigrazione fatte da diversi governi in Italia.