Maxi sequestro botti illegali e 4 arresti tra Caserta e Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiPiù di tre tonnellate di materiale pirotecnico illegale sequestrato, quattro persone arrestate e altre dieci denunciate: è il bilancio dell’operazione “Capodanno sicuro” che ha visto impegnati i finanzieri del comando provinciale diin una serie di controlli, a dicembre, per garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività. In particolare, i baschi verdi hanno trovato e sequestrato a Frattaminore, all’interno di un esercizio commerciale, oltre 15.000 articoli esplodenti illegalmente detenuti, denunciando all’autorità giudiziaria due responsabili; a Cardito, invece, al termine di un controllo eseguito ad una ditta individuale gestita da un cittadino cinese, i finanzieri hanno sequestrato oltre 121.000 articoli pirotecnici, per un peso di 219 chili, denunciando il 47enne responsabile dell’attività, che deteneva il materiale senza alcuna licenza unitamente a merce di diversa natura altamente infiammabile.