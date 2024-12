Iltempo.it - Manalive ogni Natale porta i regali negli orfanotrofi e ai bambini bisognosi di tutto il mondo

Leggi su Iltempo.it

È la V edizione dell'Operation Holy Christmas, il progetto dell'associazione no profit, che ha come scopo quello di garantire aisvantaggiati diilil diritto ad essere felici festeggiando il Santo. Le strutture che quest'anno hanno beneficiato di questo progetto sono: l'o “Our Lady of Armenia” di Gyumri gestito dalle suore armene dell'Immacolata Concezione, le strutture dell'ordine del Verbo Incarnato in Albania e l'o di Ziniaré in Burkina Faso, oltre ad altre strutture di accoglienza e sostegno in Brasile, Uruguay e Argentina. Il progetto è attivo anche in Italia: sono stati consegnati giocattoli nel carcere femminile di Rebibbia per i figli delle detenute e dove è stato organizzato il pranzo di“stellato” in collaborazione con l'associazione Prison Fellowship Italia.