L'odore di umido sulla biancheria ti cruccia? Risolvilo con questo ingrediente!

Durante la stagione più fredda,disi sedimenta facilmente, purtroppo!Se capita anche a voi, nontevi troppo, è un mal comune, benché non sia per nessuno un mezzo gaudio, come vorrebbe il proverbio! Rimediare è possibile, ma prima di svelarvi l’segreto in grado di profumare i vostri capi a dispetto anche del maltempo, meglio fare un piccolo ripasso sui comandamenti per un bucato perfetto.Svuotate la lavatrice subito, a fine ciclo, non lasciate mai gli indumenti bagnati o umidi al suo interno. Stendeteli preferibilmente al mattino e ritirateli appena scende il buio. L’umidità è più persistente di notte, ma verificate che siano completamente asciutti. Possibilmente non lasciateli sotto i raggi diretti del sole che rischiano di scolorire i tessuti.