L’ingresso di Pisa nel Giubileo Oltre duemila in Cattedrale | Occasione di rinnovamento

di Gabriele MasieroMigliaia di persone in piazza dei Miracoli e2 mila fedeli in Duomo hanno assistito ieri pomeriggio alla cerimonia inaugurale deldella Speranza, iniziata dentro il Battistero e presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto che ha letto alcuni passi della bolla con la quale Papa Francesco ha indetto ildella Speranza per il 2025, prima di guidare la breve processione con i religiosi fino alladi Santa Maria Assunta entrando dalla porta di Bonanno e così accogliendo migliaia di fedeli nell’anno santo. Imponenti ma discrete le misure di sicurezza con decine di agenti delle forze dell’ordine, anche in borghese, che hanno vigilato sul regolare svolgimento della cerimonia. Per l’ieri è stato disposto il divieto di sorvolo di droni in tutto il territorio comunale dalle 16 alle 20.