La scomparsa di Roberto Sestini, i record delle aziende bergamasche, ChorusLife: un anno di economia

Ripercorriamo i momenti salienti degli ultimi 12 mesi in ambito economico: dalladiall’apertura di, passando per inostre, acquisizioni e un aeroporto che cresce e cerca sviluppi a Est.GENNAIOBergamo piangeL’si era aperto con un lutto, quello per ladi: 88 anni, imprenditore e patron della Siad Spa, era stato anche Presidente degli Industriali (1985-1990) e della Camera di Commercio (1992-2010), nonché vicepresidente di Federchimica (1989-1995). Entusiasta di Bergamo come Capitale della Cultura 2023 con la gemella Brescia, aveva creato la Fondazioneche raccoglie un archivio fotografico importantissimo per la cultura bergamasca. Il suo impegno per la ricerca e lo sviluppo lo hportato con il figlio Bernardo a creare Distretto dei Gas della Vita di Siad, nell’area dello stabilimento Siad di Osio Sopra.