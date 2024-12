Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025: Jimena muore

© US MediasetUscita di scena colma di tensione perde los Infantes. Nelle puntate de Lain onda nei prossimi giorni,scopre che è la domestica Jana Exposito l’amante misteriosa del marito Manuel de Lujan. A confermarlo alcuni scatti risalenti ai giorni trascorsi dai due amanti in spiaggia. Colma di rabbia, la Infantes si prepara a sbugiardare i due di fronte ai parenti, ma alla fine è lei che viene attaccata. Il medico Abel Bueno svela infatti al padre José Luis che ha inscenato la sua gravidanza e il successivo aborto. A quel punto, messa con le spalle al muro,si lascia cadere dalla balaustra della villa. E cosìpoche ore dopo per via delle varie ferite riportate. Suicidio che mantiene segreta, almeno per ora, la relazione proibita tra Manuel e Jana.