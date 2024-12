Secoloditalia.it - La polizia sgombera il Forte Portuense dagli occupanti abusivi. Dieci agenti feriti nel blitz (video)

A Roma le forze dihannoto il, il rischio era che i presenti volessero organizzare un rave party all’interno della struttura. Nell’edificio glihanno trovato le casse acustiche e altri oggetti utilizzato per i party musicali dopo il, in seguito all’azione richiesta dal Questore al Prefetto di Roma per scongiurare il rischio di un party irregolare nel giorno di Capodanno.disono statidurante lo sgombero, mentre duesono stati portati negli uffici della. Fuori dalla struttura, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, una sessantina di persone hanno provato ad impedire l’azione delle forze dell’ordine: alcuni dei manifestanti sono vicini agli ambienti studenteschi. Alcuni dei ragazzi presenti hanno provato a bloccare il traffico come i militanti di Ultima generazione, nel tentativo di far desistere i poliziotti che alla fine sono riusciti a portarli via dall’asfalto.