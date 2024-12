Agi.it - La Metro A torna regolare dopo l'incendio a Villa Borghese

AGI - Riaperte le centralissime fermate dellaA Flaminio e Spagnal'che, nel pomeriggio di ieri, era divampato da un cantiere in stato di abbandono in viale Giorgio Washington, nei pressi di. Il denso fumo si è incanalato probabilmente all'interno degli areatori intasando le gallerie dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l'allarme ant. Le immagini del fumo e delle fiamme avevano gettato nel panico quanti viaggiavano all'interno della, ma anche i numerosi turisti e cittadini che ieri erano in centro in prossimità del luogo del rogo. Il servizio sulla linea èto. A causa del fumo un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato. Il minore è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. Il fumo è entrato nei tunnel e questo ha reso necessario il provvedimento eseguito da vigili del fuoco, carabinieri e polizia.