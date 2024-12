Laspunta.it - La manovra è legge. Non sono mancate tensioni interne al centrodestra. Il costo è di 30 miliardi

Varata ladi bilancio 2025, non senza mal di pancia dentro la maggioranza di. Il Senato, dopo il voto di fiducia posto dal Governo, ha approvato lafinanziaria tra le contestazioni delle opposizioni.112 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione.Il provvedimento di bilancio è passato a passato a Palazzo Madama con testo invariato rispetto a quanto approvato a Montecitorio. Meloni ha rivendicato i 30per famiglie e redditi bassi. Nel testo finale è previsto lo stop al bonus per l’acquisto di caldaie a gas. Sfuma la possibilità di un nuovo semestre per trasferire il Tfr nei fondi pensione. Arriva un miliardo in più per la Tav. Cimisure per 30. La metà servono a rendere strutturali taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote strutturali.