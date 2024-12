Quotidiano.net - Impatto modesto sui terreni agricoli: "Ma bisogna partire dalla aree dismesse"

Le energie rinnovabili oggi hanno unsuiitaliani e ancor più esiguo rispetto all’intero territorio e, se progettate con una pianificazione consapevole, potrebbero integrarsi in maniera vantaggiosa. È quanto emerge dallo studio presentato da Althesys, in collaborazione con European Climate Foundation. Oggi fotovoltaico ed eolico a terra utilizzano un’area pari al 0,15% della superficie agricola utilizzata a livello nazionale. Nel 2023, per una potenza disponibile di 9 GW di fotovoltaico a terra, la quota sul totale si fermava al 30%, con un uso del suolo di 167 km2. Al 2035 si prevede una capacità raddoppiata a 20 GW e un’incidenza sui suoliprevista in 283 km2. Secondo Alessandro Marangoni (nella foto) direttore scientifico dell’Irex Monitor, think tank in Italia energie rinnovabili, occorre "dallee dall’agrivoltaico, che garantiscono un ridottosulle superfici".