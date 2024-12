Sport.quotidiano.net - I "top» bomber in Versilia... e “lo straniero“ Chiaramonti. Federico Tosi: è sempre lui "il re». Benedetti in D è oro per Seravezza

Laè da"terra fertile per i"! Il 2024 ha tre nomi principali ben scanditi. Quello di chi ha fatto più gol in assoluto. che è il pietrasantino(27 con la maglia del SalaVetitiain Terza categoria. a 45 anni). Quello di chi ha fatto i gol nella categoria più alta. che è il camaiorese Lorenzo(18 con la maglia delPozzi in D). Quello di chi essendo giovane si sta proponendo come il goleador versiliese della nuova generazione. che è il pietrasantino/fortemarmino Alessandro Maggi (17 con la maglia del Forte fra Prima categoria e Promozione). Ma ce ne sono pure altri. L’eterno. La carta d’identità dice 45 anni ma lui è come il vino: più invecchia e più diventa buono. Il gol l’ha nel dna. E si divertea dar lezioni di qualità in Terza categoria.