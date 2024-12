Game-experience.it - GTA 6 genererà entrate stellari nell’anno di lancio grazie a vendite mostruose, secondo gli analisti

Leggi su Game-experience.it

GTA 6 si prepara a diventare uno degli eventi più importanti nella storia dell’intrattenimento, con alcuniche hanno previsto delleimpressionanti nel solo anno di.Difatti anchead oltre un decennio trascorso daldi GTA 5, l’attesa per il nuovo capitolo ha raggiunto livelli senza precedenti, con proiezioni di guadagni impressionanti. Gli esperti stimano che il titolo, previsto per l’autunno 2025,ricavi da record nel suo primo anno, consolidando Rockstar Games come leader del settore.The Game Post ha riportato che glidi DFC Intelligence stimano che GTA 63,2 miliardi di dollari nei primi 12 mesi,ad una base di fan enorme ed una strategia di marketing estremamente efficace organizzata da Take-Two Interactive.Di questa cifra, 1 miliardo dovrebbe derivare dai preordini, a dimostrazione dell’hype straordinario che circonda il sesto ed attesissimo sesto capitolo di Grand Theft Auto.