Gas vicino ai 50 euro a 24 ore dalla fine dell'accordo Mosca – Kiev. Per le bollette si annuncia un 2025 di rincari fino al 30%

Gasai 50al megawattora sul mercato di Amsterdam (riferimento per l’pa) a poche orescadenzatraper il transito di gas russo dall’Ucraina. Sono i valori più alti da oltre un anno. Il mancato rinnovo, quasi certo nell’immediato, priverebbe l’pa del 5% delle sue forniture colpendo direttamente paesi come Slovacchia, Austria, Ungheria ed Italia. Non aiuta la previsione meteo relativa alle prossime settimane che mostra un deciso calo delle temperature nell’pa centrale rispetto a quelle registrate nell’ultima settimana di dicembre.Dall’invasione dell’Ucraina in poi i prezzi sono sempre rimasti sotto pressione. Al di là dei picchi stratosferici (oltre 300/mwh) raggiunti nell’estate del 2022, le quotazioni sono tutt’ora doppie rispetto alla media storica pre-invasione.