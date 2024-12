Pianetamilan.it - Fonseca: “Addio Milan. Ho dato cuore e anima”. Poi l’augurio speciale

Leggi su Pianetamilan.it

Paulo, ex allenatore del, ha affiai propri social il messaggio dial club rossonero. Il lusitano, come noto, nella mattinata odierna è stato esonerato, dopo che questa decisione gli era stata comunicata al termine della sfida alla Roma. Una scelta quasi sicuramente presa prima dalla dirigenza che ha comunque voluto aspettare il post partita per comunicarglielo. Lo stesso Paulo, qualche minuto fa, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', salutando per l'ultima volta il. Tanti ringraziamenti e neanche una parola contro la dirigenza, nonostante il trattamento che gli è stato riservato. Poi un augurioal club. Ecco, dunque, le sue parole in merito. "È arrivato il momento di dire. Sono orgoglioso di aver lavorato per ile ho sempreil mioe la miaper onorare la storia e la tradizione di questo grande club.