Imiglioridififa.com - FC 25 Obiettivo Draft Jolly Invernali per vincere Grimaldo e Donnarumma

Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatorilasciato durante la stagione di Ultimate Team dedicata alle carte rosa! Vi ricordiamo che anche da oggi è disponibile una SBC per ottenere un gettone. Vi basta inserire 11 giocatori rari.Percorri la tua strada verso il successo! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 7Premio Finale: 1x 84+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Scadenza: 6 gennaio Giocane 1Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team.1x SingleToken Pack Non scambiab.Gioca 3 partiteGioca 3 partite in modalitàgiocatore singolo oonline.1x 80+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.