Iodonna.it - Dalle boutique esclusive in quota alle gioiellerie da sogno nelle località più chic del mondo, le ultimissime aperture da segnarsi subito in agenda per il primo giro di acquisti del 2025

Leggi su Iodonna.it

Sostenibilità, eleganza, qualità, tendenza. Questi sarebbero – almeno in teoria – i requisiti del guardaroba ideale. La buona notizia è che realizzarlo – o migliorarlo – non è poi così difficile. Soprattutto se nei momenti cruciali, ovvero quelli degli, ci si affida agli indirizzi giusti. Alla lista degli hot spot abituali infatti, si aggiungono ora i nuovi negozi moda che propongono le collezioni invernali e in alcuni casi gli anticipi della stagione Primavera EstateShopping responsabile: la guida per acquistare consapevolmente X A pochissimi giorni dall’inizio ufficiale della stagione dei saldi, ecco un utile recap sulle più recentidel dicembre 2024.