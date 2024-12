Ilgiorno.it - Cosa mangiano i lombardi a Capodanno? Non solo cotechino e lenticchie: ecco il carrello della spesa

Milano –non mancheranno, ovviamente, ma la tavola che milanesi esi preparano ad allestire perriserva anche qualche sorpresa esotica. A rilevarlo è una ricerca dell’Osservatorio dei supermercati “Il Gigante” sui suoi oltre settanta punti di vendita, per lo più ina. See zampone fanno registrare un aumento delle vendite del 5 per cento rispetto all’anno scorso, l’impennata maggiore, pari al 10 per cento, la fa il pesce. I giovani, in particolare, sono orientati verso i giapponesissimi sushi e sashimi, nonché sulle tartare di tonno e salmone. I meno giovani, invece, preferiscono gli italici gamberi rossi di Mazara del Vallo oppure scampi, ostriche e carpacci. Per quanto riguarda la scaramanzia e i “cibi portafortuna” protagoniste assolute si confermano le(più 15 per cento rispetto al 2023), seguite da uva e Grana Padano.