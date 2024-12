A Roma Mourinho a Milano Conceicao | Fonseca scaricato dagli americani e sostituito ancora da un connazionale

Leggi su Sportface.it

L’abbigliamento ben curato, la pettinatura impeccabile, il sorriso speso come forma di protezione nei momenti difficili nascondono bene un’anima da ‘duro’. Se è vero che l’immagine è tutto, Paulopaga paradossalmente in parte anche un po’ della sua eleganza. Un ‘duro’ che non sembra tale passa più da ottuso che da sergente di ferro. E forse non è un caso che nelle sue due esperienze italiane, il tecnico nato in Mozambico e trasferitosi in Portogallo da bambino sia statoda due connazionali che il biglietto da visita di leader inflessibili ce l’hanno appiccicato sulla fronte: afu Josèa prendere il suo posto alla scadenza del contratto, mentre aè Sergioa sostituirlo dopo l’esonero deciso dal Milan. E come nel più beffardo dei copioni, è proprio un passo falso contro la sua ex squadra ad essere decisivo per un licenziamento che ha tanto il sapore di disastro annunciato.