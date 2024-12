Lanazione.it - Un San Silvestro da asporto. Il nuovo codice della strada frena le cene al ristorante

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 29 dicembre 2024 – In alto i calici per brindare alanno. Meglio se a casa propria. Sperando così che gli auguri non si trasformino in spergiuri davanti all’etilometro. L’impennata dell’per Capodanno sembra uno dei primi effetti collateraliriforma Salvini al. Le abitudini stanno cambiando. In meglio, a detta dei gestori: il consumo di alcol diventa più consapevole e limitato anche durante le festività. In ballo c’è il timore di vedersi ritirare la patente per aver sforato il limite di 0,5 grammi di alcol per litro nel sangue. E allora, per non guastarsi la festa, in tanti per la cena del 31 sceglieranno il delivery. Almeno nell’Empolese Valdelsa questo pare il trend. L’incubo di perdere la patente si traduce in prenotazioni più flessibili nei ristoranti, dove ci sono ancora posti disponibili e dove si gioca tutto sul last minute.