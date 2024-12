Iltempo.it - Tutta la romanità di Maurizio Mattioli e l'appello a Carlo Verdone: "Voglio girare un film con te"

Leggi su Iltempo.it

Ha portatola suaDOCnella nostra Edicola degli Artisti, raccontandoci una carriera fatta di tanti incontri ed esperienze di tanti successi anche di qualche incidente di percorso. «Bentrovati, è veramente un ambiente accogliente. - ci ha detto - Venendo qui in centro la gente mi ha salutato ma quando sono arrivato all'angolo con via Due Macelli ho cercato di camminare girando la testa, senza guardare verso piazza di Spagna.».. Ci ha anche parlato del suo grande sogno di cui ci facciamo portavoce «Ho cercatoper anni, - ci ha detto il comico - gli ho mostratola mia attenzione, abbiamo un buon rapporto ma non mi ha mai chiamato». Chissà che il se il regista romano ascolterà il messaggio dell'amico. L'intervista di Francesco Puglisi.