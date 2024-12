Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di stasera, 29 dicembre: Güzide finisce in custodia cautelare

Leggi su Superguidatv.it

– domenica 29– la soap turca(Aldatmak) si presenta al suo quinto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in ondadalle 21:31 fino alle 23:57 circa su Canale 5?accusa Ismet di corruzioneNei precedenti episodi abbiamo già avuto modo di assistere alla determinazione della protagonista: la giudice si è dimostrata pronta a tutto pur di salvare la figlia Oylum dall’accusa di omicidio stradale. Ma fino a che punto sarà disposta ad arrivare la donna?Nel corso degli episodi in onda– domenica 29– vedremolanciare una pesante accusa verso il giudice Ismet. La giudice non esiterà ad accusarlo di corruzione, e lo farà in un’aula di tribunale.Yesim affrontanei prossimi episodiLa storyline avrà inizio nel momento in cui Yesim – l’altra moglie di Tarik – si imbatterà innei corridoi del tribunale.