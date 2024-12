Ilrestodelcarlino.it - "Si lamenteranno per la musica alta"

Giovanni Fenu non riuscirà a partecipare alla festa di Capodanno in centro a Cesena, perché sarà fuori città per l’ultimo dell’anno, ma sostiene l’iniziativa. "Purtroppo non parteciperò ma credo che ogni occasione di festeggiamento vada rispettata. Credo che l’ideale sarebbe non andare avanti fino a tarda notte soprattutto per il vicinato. Sicuramente ci saranno lamentele di persone più anziane per la, ma bisogna cercare di essere elastici e altruisti almeno per una notte all’anno. Se non si fa a Capodanno quando è permesso fare un po’ di baccano? Sostengo pienamente l’iniziativa del Comune e credo che eventi come questi vadano incoraggiati in ogni città".