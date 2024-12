Biccy.it - Quanti cittadini saranno rimborsati da Chiara Ferragni e quanto le è costato il caso Balocco

ilfra donazioni, multe e risarcimenti? In termini reputazionali il danno è sicuramente enorme, ma anche a livello economico il Pink Christmas si è fatto sentire, non tanto intà di soldi usciti dalle cassein soldi mai entrati fra contratti annullati, collaborazioni saltate e brand che non l’hanno più cercata. Nel dubbio, resta una milionaria e Leone e Vittoria possono campare di rendita a vita.dale èilMa per rispondere alle due domande del titolo,ha pagato all’AntiTrust un milione di euro di multa per pubblicità ingannevole del Pandoro e ne ha versati un altro milione per le uova di pasqua di Dolci Preziosi. Infine ha versato 200 mila euro a favore di un ente scelto in collaborazione col Codacons che “supporti le donne vittime di violenza” e ha dato un indennizzo di 150 euro a ogni cittadino che ha contattato il Codacons dopo essersi sentito ingannato dall’acquisto del Pandoro.