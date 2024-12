.com - Prima Categoria / Il 2024 da sogno dell’Ostra Calcio: parla il difensore Marzano

Ilclasse 2000 commenta la promozione dalla Seconda allae il terzo posto di questa stagione nel girone B: “Non vogliamo porci limiti, sperando di continuare su questo trend. Dedichiamo la vittoria del campionato alle vittime dell’alluvione del 2022: Ostra si sta rialzando piano piano e vogliamo regalarle soddisfazioni sportive” OSTRA, 29 dicembre– L’Ostra non dimenticherà facilmente questo stupendo. La società gialloblù, infatti, ha vinto il girone C di Secondanel 2023-, dopo un lungo testa a testa con l’Argignano. In questo primo spezzone di-2025, poi, la formazione di De Filippi ha stupito il girone B di, con l’attuale terzo posto in mezzo a compagini ben più esperte come Castelfrettese, Marzocca, Montemarciano, Borghetto e Filottranese.