Lutto negli Stati Uniti | è morto l’ex presidente Jimmy Carter Aveva 100 anni

E'rispettando i valori in cui era cresciuto tra i campi di arachidi della Georgia: duro lavoro, senso del dovere, fede in Dio, dignità, eguaglianza., il 39esimoamericano riuscito nel 1978 nella missione impossibile di un accordo tra Egitto e Israele e insignito del premio Nobel per la pace nel 2022 èa 100nella sua casa in Georgia. Alla Casa Bianca per un solo mandato, stretto tra i repubblicani Gerald Ford e Ronald Reagan, il democraticoha passato gli ultimi duedella sua lunga vita nella residenza di Plains, protetto da cure palliative, dopo aver rinunciato a più aggressivi interventi medici. Un lungo addio turbato dalla morte della compagna di 77, la moglie Rosalynn a cui lo scorso novembredato l'estremo saluto nella chiesetta battista dove perl'ex prima coppiasalutato fedeli e ospiti alcuni molto famosi.