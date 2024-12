Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo di Carol Starr per il 2025: “I Gemelli il segno più fortunato, il Cancro dovrà avere cura della sua salute. Ansia in arrivo per la Vergine”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Saluta i suoi follower dagli Stati Uniti con messaggi chiari e tanta simpatia,, Libraastrologer, che, sui social, è diventata una delle stelle del firmamento astrologico internazionale. Ed è proprio per la sua popolarità e l’ironia di chi sembra essere finito lì per caso e fonda le sue conversazioni più sull’empatia che non sugli effetti speciali, che abbiamo scelto di chiedere a lei un bollettino astrologico per il. Con un grande sorriso dietro ai suoi occhiali colorati, l’esperta di astri statunitense ha regalato a FqMagazine alcune anticipazioni sul prossimo anno che partono da un assunto che farà piacere un po’ a tutti: “Il– ci spiega – per la prima metà sarà un anno estremamente positivo per tutti e dodici i segni zodiacali perchè i pianeti saranno in moto diretto”.